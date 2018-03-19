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В Алтайском крае возбудили дело о мошенничестве с топливом для Минобороны
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В Алтайском крае возбудили дело о мошенничестве с топливом для Минобороны 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве при поставке топлива для Минобороны РФ возбудили в Алтайском крае, ущерб превысил 88 миллионов рублей, сообщается на сайте главной военной прокуратуры в понедельник.
Военная прокуратура Барнаульского гарнизона установила, что теплоснабжающие организации с помощью сторонних фирм по фиктивным бухгалтерским и платежным документам организовали поставку не соответствующего условиям государственных контрактов мазута на теплогенерирующие объекты министерства обороны, в том числе котельную военного городка в городе Алейске. Ущерб превысил 88 миллионов рублей.
"В отношении четырех членов организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
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