Житель Краснодарского края обматерил полицейского на вокзале в Ростове 

Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. В отношении 54-летнего кубанца возбуждено уголовное дело.
События разворачивались 17 февраля текущего года на территории пригородного железнодорожного вокзала города Ростова-на-Дону. Житель Краснодарского края нарушал общественный порядок, совершая деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). К нему подошел сотрудник Ростовского линейного управления МВД России на транспорте. Он потребовал, чтобы мужчина проследовал с ними в дежурную часть для составления административного материала.
Выяснилось, что кубанец испытывает личную неприязнь к сотрудникам полиции. По дороге мужчина принялся оскорблять полицейского нецензурной бранью, использовать непристойные выражения, унижающие честь и достоинство.
В итоге в отношении кубанца возбудили уголовное дело по ст.319 УК РФ за публичное оскорбление сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.