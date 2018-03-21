Ещё
Житель Краснодарского края обматерил полицейского на вокзале в Ростове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Краснодарского края обматерил полицейского на вокзале в Ростове 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. В отношении 54-летнего кубанца возбуждено уголовное дело.
События разворачивались 17 февраля текущего года на территории пригородного железнодорожного вокзала города Ростова-на-Дону. Житель Краснодарского края нарушал общественный порядок, совершая деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). К нему подошел сотрудник Ростовского линейного управления МВД России на транспорте. Он потребовал, чтобы мужчина проследовал с ними в дежурную часть для составления административного материала.
Выяснилось, что кубанец испытывает личную неприязнь к сотрудникам полиции. По дороге мужчина принялся оскорблять полицейского нецензурной бранью, использовать непристойные выражения, унижающие честь и достоинство.
В итоге в отношении кубанца возбудили уголовное дело по ст.319 УК РФ за публичное оскорбление сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Новая Кубань: последние новости
В Краснодаре в подвале недостроенного дома обнаружили трупы троих мужчин На Кубани задержали преступную группировку вымогателей Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли деятельность крупного канала по поставкам синтетических наркотиков
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины144
Пенсии россиян будут считать по-новому128
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России70
Похороним Ленина
Как Путин поступит с Собчак после выборов729
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
02:59
Судьба Восточной Гуты решена
Ближний Восток Статьи
01:29
Собянин рассказал о реализации крупной программы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение