Житель Краснодарского края обматерил полицейского на вокзале в Ростове

Краснодар . 21 марта — Новая Кубань. В отношении 54-летнего кубанца возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что кубанец испытывает личную неприязнь к сотрудникам полиции. По дороге мужчина принялся оскорблять полицейского нецензурной бранью, использовать непристойные выражения, унижающие честь и достоинство.

В итоге в отношении кубанца возбудили уголовное дело по ст.319 УК РФ за публичное оскорбление сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.