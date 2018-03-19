В Казани осудили бывшего сотрудника исправительной колонии

По данным пресс-службы СУ СКР региона, 29-летний Максим Оганян обвинялся в превышении служебных полномочий и получении взятки. Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году Оганян по просьбе осужденного незаконно пронес на территорию колонии USB-кабель, который, получил от пособника заключенного в комнате приема посылок. Кроме того, осенью 2017 года по договоренности с другим осужденным Оганян пронес в колонию bluetooth-колонку со встроенным внешним аккумулятором, FM и MP3 плеером. За это он в качестве вознаграждения получил взятку в виде такой же колонки, стоимостью 4990 рублей.

Суд признал экс-сотрудника исправительной колонии виновным и назначил ему наказание в виде штрафа размером 140 тысяч рублей.