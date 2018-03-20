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Жителя Приморья признали виновным в изнасиловании детей и убийстве девочки
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Жителя Приморья признали виновным в изнасиловании детей и убийстве девочки 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Присяжные в Приморье признали местного жителя виновным в 18 эпизодах изнасилований детей и в убийстве 10-летней девочки, также по двум эпизодам признали виновными двух его сообщников, сообщает краевое СУСК РФ.
"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта 26-летнему мужчине и двум его соучастникам. Подсудимый признан виновным в совершении 18 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей", — говорится в сообщении.
Кроме того, по двум эпизодам преступлений признаны виновными его сообщники — мужчина и женщина, которые также принимали участие в сексуальном насилии над детьми, сообщает СУСК.
Ранее следствие сообщало, что 17 сентября 2015 года обвиняемый в селе Лазо на автомобиле подъехал к 10-летней девочке и попросил ее показать, где школа. СУСК сообщает, что фигурант завез ребенка на пустырь, избил, изнасиловал, а затем убил. Отмечается, что автомобиль обвиняемого был замечен недалеко от места преступления. Мужчина представил алиби, но оно было опровергнуто следователями, и он признался в убийстве.
Кроме того, следователи раскрыли 18 эпизодов преступлений против детей, которые обвиняемый совершил в период с лета 2015 года до весны 2016 года, по двум эпизодам обвинялись мужчина и женщина — его сообщники.
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