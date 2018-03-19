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Главу УФНС по Нижегородской области арестовали по делу о взятке
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Главу УФНС по Нижегородской области арестовали по делу о взятке 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Басманный суд Москвы арестовал руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Нижегородской области Владимира Шелепова, подозреваемого в получении взятки.
"Басманный суд в субботу удовлетворил ходатайство следствия, избрав Шелепову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая", — цитирует представителя суда ТАСС.
Следствие предполагает, что Шелепов получил взятку в особо крупном размере. Детали уголовного дела не разглашаются.
Известно, что подозреваемый занимает должность главы УФНС по Нижегородской области с 2015 года.
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