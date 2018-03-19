Главу УФНС по Нижегородской области арестовали по делу о взятке

"Басманный суд в субботу удовлетворил ходатайство следствия, избрав Шелепову меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 мая", — цитирует представителя суда ТАСС

Следствие предполагает, что Шелепов получил взятку в особо крупном размере. Детали уголовного дела не разглашаются.

Известно, что подозреваемый занимает должность главы УФНС по Нижегородской области с 2015 года.