Актера, подозреваемого в избиении сожительницы, отпустили под подписку о невыезде в Москве

Москвы отпустила под подписку о невыезде мужчину, который подозревается в жестоком избиении сожительницы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице. Ранее полиция задержала на северо-востоке Москвы мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сказал собеседник агентства. В Москве полиция разыскивала актера Анатолия Наряднова , известного по ролям силовиков в российских сериалах, который, предположительно, избил свою сожительницу. Артист появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица», причем в большинстве из них он играл сотрудников правоохранительных органов.