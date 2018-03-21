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Актера, подозреваемого в избиении сожительницы, отпустили под подписку о невыезде в Москве
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Актера, подозреваемого в избиении сожительницы, отпустили под подписку о невыезде в Москве 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Москвы отпустила под подписку о невыезде мужчину, который подозревается в жестоком избиении сожительницы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Ранее полиция задержала на северо-востоке Москвы мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сказал собеседник агентства.
В Москве полиция разыскивала актера Анатолия Наряднова, известного по ролям силовиков в российских сериалах, который, предположительно, избил свою сожительницу. Артист появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица», причем в большинстве из них он играл сотрудников правоохранительных органов.
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