Экс-мэр Рыбинска прекратил голодовку в колонии

"Ласточкин прекратил голодовку еще в субботу. Он нормально себя чувствует, принимает пищу", — сказала собеседница агентства.

Адвокат осужденного Рубен Маркарьян ранее сообщал, что бывший мэр Рыбинска 14 марта объявил голодовку в колонии из-за обыска и перевода в штрафной изолятор. Защитник отмечал, что Ласточкину запрещали делать гимнастику и менять одежду.

По данным тверского управления ФСИН, экс-мэр нарушил порядок отбывания наказания, в связи, с чем к нему применили дисциплинарные взыскания. За состоянием осужденного наблюдали врачи.