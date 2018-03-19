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Экс-мэр Рыбинска прекратил голодовку в колонии
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Экс-мэр Рыбинска прекратил голодовку в колонии 

ТАСС 12 часов назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Бывший мэр города Рыбинска (Ярославская область) Юрий Ласточкин прекратил голодовку в колонии №6 в городе Бежецке (Тверская область), где он отбывает наказание за взятку и растрату в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-служба УФСИН по Тверской области.
"Ласточкин прекратил голодовку еще в субботу. Он нормально себя чувствует, принимает пищу", — сказала собеседница агентства.
Адвокат осужденного Рубен Маркарьян ранее сообщал, что бывший мэр Рыбинска 14 марта объявил голодовку в колонии из-за обыска и перевода в штрафной изолятор. Защитник отмечал, что Ласточкину запрещали делать гимнастику и менять одежду.
По данным тверского управления ФСИН, экс-мэр нарушил порядок отбывания наказания, в связи, с чем к нему применили дисциплинарные взыскания. За состоянием осужденного наблюдали врачи.
Рыбинский городской суд 22 сентября 2015 года приговорил Ласточкина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 140 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. Приговор подтвердил Ярославский областной суд и Верховный суд РФ.
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