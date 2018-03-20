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Семью из четырёх человек будут судить за убийство в Зауралье
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Семью из четырёх человек будут судить за убийство в Зауралье 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Семья из четырёх человек предстанет перед судом за жестокое убийство в Курганской области, сообщают в региональном СУ СКР.
По версии следствия, в феврале минувшего года житель Юргамышского района вместе со своей сожительницей, а также сестрой и дочерью женщины, после застолья в своём доме расправились с 24-летним гостем. Убийство могло быть совершено на почве ранее возникшего конфликта.
«Кроме того, предварительно связав потерпевшего, двое из обвиняемых женщин совершили в отношении последнего насильственные действия сексуального характера. С целью сокрытия следов совершенного особо тяжкого преступления (убийства) обвиняемые вынесли тело потерпевшего из дома во двор, где сокрыли, засыпав его снегом», — пояснили в следственном управлении.
Напомним, ранее жителя Кургана обвинили в убийстве свой жены и пятилетнего ребёнка: по данным следствия, нетрезвый мужчина насмерть забил женщину и сына.
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