Семью из четырёх человек будут судить за убийство в Зауралье

Семья из четырёх человек предстанет перед судом за жестокое убийство в Курганской области , сообщают в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в феврале минувшего года житель Юргамышского района вместе со своей сожительницей, а также сестрой и дочерью женщины, после застолья в своём доме расправились с 24-летним гостем. Убийство могло быть совершено на почве ранее возникшего конфликта.

«Кроме того, предварительно связав потерпевшего, двое из обвиняемых женщин совершили в отношении последнего насильственные действия сексуального характера. С целью сокрытия следов совершенного особо тяжкого преступления (убийства) обвиняемые вынесли тело потерпевшего из дома во двор, где сокрыли, засыпав его снегом», — пояснили в следственном управлении.