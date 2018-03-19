Дело покусавшего росгвардейца африканца в Волгограде передали в суд

Волгограде следственный отдел по Центральному району закончил расследование уголовного дела в отношении экс-студента ВолГМУ из Замбии . Суд над покусавшим бойца Росгвардии Мамбой состоится в апреле.

Уголовное дело в отношении студента из африканской республики возбудили в Волгограде в середине февраля и сразу по двум статьям — за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Причиной задержания и последующего ареста уроженца Замбии стал его дебош, устроенный 13 февраля на улице 7-й Гвардейской в Центральном районе. В тот день около 17:00 накануне своего отъезда на родину африканец в состоянии алкогольного опьянения попытался проникнуть в студенческое общежитие. Получив отказ от женщины-вахтера Мамба пришел в неописуемую ярость. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки сотрудники Росгвардии не смогли в одиночку скрутить рослого африканца. Уворачиваясь, он умудрился прокусить руку одному из бойцов, а также головой помял крыло патрульной машины. Только силами трех экипажей уроженца Замбии все же удалось усмирить.

Протрезвев буйный студент во всем раскаялся и попросил его простить. Молодой человек, сильно тоскующий по родине, попросил быстрее его осудить. Мамба хочет отсидеть срок и отправиться к родным в африканскую республику.

Все новости по инциденту с участием буйного африканца можно прочитать в нашем отдельном сюжете.