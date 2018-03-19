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В Саратовской области полицейские помогли жильцам выбраться из горящего дома
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В Саратовской области полицейские помогли жильцам выбраться из горящего дома 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 11 часов назад
Фото: Новости Саратова
В дежурную часть МО МВД России «Советский» Саратовской области поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже пятиэтажного дома в поселке Степное. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия.
Одними из первых на место прибыли начальник отделения уголовного розыска МО МВД России «Советский» Павел Карпушкин и полицейский ППС Илгиз Мухамеджанов. Сотрудники полиции услышали крики о помощи из квартиры, находящейся на пятом этаже. Не теряя времени, стражи порядка поспешили на помощь. В одной из квартир находились молодая женщина и двое ее сыновей в возрасте трех и четырех лет — из-за едкого дыма они не могли самостоятельно выйти из квартиры. Полицейские схватили детей на руки и помогли семье выбраться на улицу, где им была оказана медицинская помощь.
В поисках других пострадавших вместе с пожарными принял участие заместитель начальника ИВС МО МВД России «Советский» Александр Кирьянов. На четвертом этаже в квартире, где произошел пожар, они обнаружили мужчину, практически не подававшего признаков жизни. Пострадавший был передан медицинским работникам и доставлен в больницу.
Сотрудники полиции оказали помощь пожарным в эвакуации остальных жильцов подъезда и ликвидации пожара. Причину возгорания предстоит выяснить.
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