Отца Захарченко оставили в СИЗО

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Мосгорсуд признал законным продление ареста отца полковника Захарченко 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 марта отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора по делу о растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", — сказала судья. Под стражей останется и бывший председатель правления МИА-банка Владимир Корьевкин.
Со своей стороны адвокат Корьевкина Вячеслав Леонтьев заявил РИА Новости, что защита уже закончила ознакомление с материалами дела.
"Защита, потерпевшая сторона, уже ознакомились, сейчас с материалами знакомиться Захарченко. В деле 26 сторон", — сказал Леонтьев.
Корьевкин отказался знакомится с материалами дела, для того чтобы ускорить процедуру передачи дела в суд.
Как сообщалось СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере) Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину.
По словам Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.
По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в четыре миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.
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