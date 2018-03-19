Отца Захарченко оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста отца полковника Захарченко

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", — сказала судья. Под стражей останется и бывший председатель правления МИА-банка Владимир Корьевкин

Со своей стороны адвокат Корьевкина Вячеслав Леонтьев заявил РИА Новости, что защита уже закончила ознакомление с материалами дела.

"Защита, потерпевшая сторона, уже ознакомились, сейчас с материалами знакомиться Захарченко. В деле 26 сторон", — сказал Леонтьев.

Корьевкин отказался знакомится с материалами дела, для того чтобы ускорить процедуру передачи дела в суд.

Как сообщалось СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере) Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину.

По словам Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.