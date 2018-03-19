Ещё
Обвиняемого в убийстве мужчины в Лианозове заключили под стражу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемого в убийстве мужчины в Лианозове заключили под стражу 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Лианозово
Расследование уголовного дела по факту убийства жителя столицы у подъезда жилого дома в районе Лианозово продолжается. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова, суд заключил 44-летнего обвиняемого под стражу.
«Ему предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Юлия Иванова.
Напомним, инцидент произошел вечером 8 марта. Возле подъезда дома на Череповецкой улице во время конфликта обвиняемый нанес удары ножом ранее незнакомому 28-летнему мужчине. От полученных ранений он скончался на месте. (то)
Управа района Лианозово: последние новости
Семиклассники из Лианозова посетили с экскурсией музей «Наше Отечество» На Абрамцевской 24 мая будет работать бесплатный прививочный пункт для животных Бесплатная лекция психолога пройдет в центре «Лидер» на Псковской
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»720
Еще одна страна вышлет российских дипломатов489
ЕС поддержал наказание России150
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие175
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова11
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение