Обвиняемого в убийстве мужчины в Лианозове заключили под стражу 

Расследование уголовного дела по факту убийства жителя столицы у подъезда жилого дома в районе Лианозово продолжается. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова, суд заключил 44-летнего обвиняемого под стражу.
«Ему предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Юлия Иванова.
Напомним, инцидент произошел вечером 8 марта. Возле подъезда дома на Череповецкой улице во время конфликта обвиняемый нанес удары ножом ранее незнакомому 28-летнему мужчине. От полученных ранений он скончался на месте. (то)