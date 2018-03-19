Обвиняемого в убийстве мужчины в Лианозове заключили под стражу

«Ему предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Юлия Иванова.

Напомним, инцидент произошел вечером 8 марта. Возле подъезда дома на Череповецкой улице во время конфликта обвиняемый нанес удары ножом ранее незнакомому 28-летнему мужчине. От полученных ранений он скончался на месте. (то)