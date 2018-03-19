Против Коршунова возбуждено еще одно дело

Против экс-замглавы ФСИН Коршунова возбуждено еще одно дело о хищении 140 млн рублей

"14 марта 2018 года следственными органами возбуждено еще одно дело в отношении Коршунова по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, Коршунов вступил в преступный сговор с предпринимателем Арутюняном, в результате которого были похищены денежные средства из федерального бюджета в сумме 140 млн рублей, которые были выделены на закупку обувной продукции для сотрудников уголовно-исполнительной системы", — сказал источник. Еще одно уголовное дело по эпизоду о хищении из бюджета 140 млн рублей путем мошенничества возбуждено в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. Следствие предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данному делу под стражей также находятся сотрудник ФСИН Алексей Данилов , замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова , которые обвиняются в пособничестве хищению.