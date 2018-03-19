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Против Коршунова возбуждено еще одно дело
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Против экс-замглавы ФСИН Коршунова возбуждено еще одно дело о хищении 140 млн рублей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Еще одно уголовное дело по эпизоду о хищении из бюджета 140 млн рублей путем мошенничества возбуждено в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"14 марта 2018 года следственными органами возбуждено еще одно дело в отношении Коршунова по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, Коршунов вступил в преступный сговор с предпринимателем Арутюняном, в результате которого были похищены денежные средства из федерального бюджета в сумме 140 млн рублей, которые были выделены на закупку обувной продукции для сотрудников уголовно-исполнительной системы", — сказал источник.
Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. Следствие предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данному делу под стражей также находятся сотрудник ФСИН Алексей Данилов, замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова, которые обвиняются в пособничестве хищению.
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