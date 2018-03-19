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В Казани одобрили отвод судьи по делу о компенсации после смерти в отделе полиции
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В Казани одобрили отвод судьи по делу о компенсации после смерти в отделе полиции 

Казанский репортер 4 часа назад
Фото: Казанский репортер
В понедельник, 19 марта в Казани суд приступил к рассмотрению искового заявления брата Павла Дроздова, погибшего в отделе полиции «Юдино» после применения пытки «ласточка». Было удовлетворено ходатайство об отводе судьи, пишут «Idel. Реалии». Напомним, брат Дроздова настаивает на компенсации морального вреда. Об иске Сергея Дроздова «Казанский репортер» писал чуть раньше. Брат погибшего надеется взыскать с МВД России 2 миллиона 84,7 тысяч рублей. Напомним, Павел Дроздов погиб в камере отдела полиции в феврале 2012 года. Сотрудники отдела скрутили его и оставили связанным. Пытка была зафиксирована камерой наружного наблюдения, однако дело не возбуждали несколько лет.
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