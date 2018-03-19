Ещё
Глава ГСУ СК по Москве приехал в суд для допроса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ГСУ СК по Москве приехал в суд для допроса 

BFM.RU 4 часа назад
Руководитель ГСУ СКР по Москве генерал Александр Дрыманов явился в Мосгорсуд для допроса по уголовному делу экс-начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Об этом сообщает корреспондент Business FM. Дрыманов был вызван в качестве свидетеля защиты.
Процесс по делу высокопоставленного сотрудника Следственного комитета Михаила Максименко начался 23 января. Подсудимому вменяются два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Основной касается получения в 2015 году через посредников 500 тысяч долларов от совладельца сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова. Деньги платились за переквалификацию на более мягкую статью и освобождение из-под стражи «правой руки» вора в законе Захара Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и его друга Эдуарда Романова. Криминальные авторитеты оказались замешаны в деле о перестрелке на Рочдельской улице, в ходе которой были убиты два человека и ранены еще восемь.
Первоначально подсудимым вменялось «хулиганство» (ст. 213 УК), но после передачи их дела в СУ по ЦАО их обвинение сменили на «самоуправство» (ст. 330 УК). В июне 2015 года они чуть не вышли на волю, но были задержаны во дворе «Матросской Тишины» сотрудниками ФСБ, которые прослушивали силовиков. 27 марта Никулинский суд Москвы огласит приговор Калашову, Кочуйкову и еще 12 фигурантам.
Михаил Максименко вину отрицает. В обвинительном заключении по его делу в начале процесса прозвучало имя Александра Дрыманова. По словам прокурора Бориса Локтионова, генерал был не только замешан в криминальной схеме и знал о противоправных действиях подчиненных — своего первого заместителя Дениса Никандрова и Алексея Крамаренко, но и одобрял их.
Дрыманова на следствии уже допрашивали как свидетеля. У него проводились обыски. Привлечь к уголовной ответственности его можно лишь с согласия главы СК РФ Александра Бастрыкина или одного из его заместителей.
BFM.RU: последние новости
Дрыманов не исключил вероятность создания единого следственного органа Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Экс-губернатор Белых и экс-министр Улюкаев проголосовали на выборах президента в СИЗО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»756
ЕС поддержал наказание России156
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие195
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение