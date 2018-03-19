Глава ГСУ СК по Москве приехал в суд для допроса 

Руководитель ГСУ СКР по Москве генерал Александр Дрыманов явился в Мосгорсуд для допроса по уголовному делу экс-начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Об этом сообщает корреспондент Business FM. Дрыманов был вызван в качестве свидетеля защиты.
Процесс по делу высокопоставленного сотрудника Следственного комитета Михаила Максименко начался 23 января. Подсудимому вменяются два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Основной касается получения в 2015 году через посредников 500 тысяч долларов от совладельца сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова. Деньги платились за переквалификацию на более мягкую статью и освобождение из-под стражи «правой руки» вора в законе Захара Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и его друга Эдуарда Романова. Криминальные авторитеты оказались замешаны в деле о перестрелке на Рочдельской улице, в ходе которой были убиты два человека и ранены еще восемь.
Первоначально подсудимым вменялось «хулиганство» (ст. 213 УК), но после передачи их дела в СУ по ЦАО их обвинение сменили на «самоуправство» (ст. 330 УК). В июне 2015 года они чуть не вышли на волю, но были задержаны во дворе «Матросской Тишины» сотрудниками ФСБ, которые прослушивали силовиков. 27 марта Никулинский суд Москвы огласит приговор Калашову, Кочуйкову и еще 12 фигурантам.
Михаил Максименко вину отрицает. В обвинительном заключении по его делу в начале процесса прозвучало имя Александра Дрыманова. По словам прокурора Бориса Локтионова, генерал был не только замешан в криминальной схеме и знал о противоправных действиях подчиненных — своего первого заместителя Дениса Никандрова и Алексея Крамаренко, но и одобрял их.
Дрыманова на следствии уже допрашивали как свидетеля. У него проводились обыски. Привлечь к уголовной ответственности его можно лишь с согласия главы СК РФ Александра Бастрыкина или одного из его заместителей.