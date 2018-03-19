Истощение и побои: в Вельске молодой вологодчанин довел до смерти больного соседа 

«Доказать, что Евгений Гончаров виновен в смерти мужчины не удалось», — Вельский районный суд вынес приговор 28-летнему уроженцу Вологодской области. Мужчина регулярно избивал своего не здорового психически соседа, осудили задержанного за истязание.
— 48-летний мужчина скончался в хлеву, его нашли соседи, началось разбирательство. Так как погиб мужчина от ишемической болезни, установить, что именно Гончаров довел его до такого состояния не удалось, но на предварительном следствии он дал признательные показания, что издевался над соседом, — уточнила представитель прокуратуры Архангельской области Юлия Бубновская.
Обвиняемый бил больного человека, запирал его в хлеву без еды, свет, теплых вещей. Тот защититься не мог. Позже, уже в суде, мужчина отказался от показаний. Но Вельский районный суд счел доводы гособвинения убедительными и приговорил Гончарова к четырем годам лишения свободы. Отбывать их ему предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.