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СКР возбудил дело по факту ЧП на шахте в Оренбургской области
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СКР возбудил дело по факту ЧП на шахте в Оренбургской области 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ОРЕНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Оренбургской области, при котором пострадали два человека. Об этом в вторник сообщила пресс-служба областного следственного управления СК РФ.
В понедельник сорвалась подвесная платформа для размещения рабочих и оборудования, и два человека упали в ствол шахты, получив серьезные травмы. По данным пресс-службы компании, авария произошла из-за отказа оборудования. Пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба")", — сообщили в следственном управлении.
В пресс-службе уточнили, что следствию предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали ЧП.
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