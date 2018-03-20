СКР возбудил дело по факту ЧП на шахте в Оренбургской области

В понедельник сорвалась подвесная платформа для размещения рабочих и оборудования, и два человека упали в ствол шахты, получив серьезные травмы. По данным пресс-службы компании, авария произошла из-за отказа оборудования. Пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

"Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба")", — сообщили в следственном управлении.

В пресс-службе уточнили, что следствию предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали ЧП.