На Урале осудили водителя грузовика за ДТП со скорой

Суд приговорил к лишению свободы на срок 2 года в колонии-поселении водителя грузового автомобиля, по вине которого в ДТП погиб водитель скорой медицинской помощи, еще два человека получили ранения, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

"Кизильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Магнитогорска. Суд назначил водителю грузового автомобиля наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, 3 мая прошлого года на автодороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостан водитель автомобиля "КАМАЗ" (цистерна для перевозки нефтепродуктов), лишенный в феврале 2017 года права управления транспортными средствами, без водительского удостоверения ехал с превышением разрешенной скорости. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель скорой помощи погиб, два пассажира пострадали.

Он признан виновным в "нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", уточняется в сообщении.