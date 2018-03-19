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Дело «Гринфлата» ушло в суд
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Дело «Гринфлата» ушло в суд 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Ущерб исчисляется в миллиардах.
В Центральный райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Гринфлайт» Сергея Мануйлова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, Мануйлов заключил ряд невыгодных сделок при возведении жилого комплекса «Академ Riverside». Сроки сдачи зданий неоднократно переносились, а весной 2017 года стройка и вовсе встала. Потерпевшими по делу проходят 4 320 человек. Причиненный людям ущерб превышает 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, причинен вред интересам «Гринфлайта» на сумму более 1,3 миллиарда рублей.
Следует отметить, что в ходе расследования потерпевшим возмещено 5,7 миллиарда рублей.
"Криминальное чтиво" составило 543 тома.
Ранее по теме: Дело «Гринфлайта» составило 543 тома СКР оценил ущерб дольщиков «Гринфлайта» в 360 миллионов
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