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Житель Колымы заплатит более 3 млн рублей за незаконную добычу лососевых
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Житель Колымы заплатит более 3 млн рублей за незаконную добычу лососевых 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Житель Магадана заплатит более 3 млн рублей штрафа за незаконную добычу лососевых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры Магаданской области.
"Установлено, что в 2015 году данный житель Магадана, не имея разрешения на добычу водных биологических ресурсов, выловил 6902 экземпляров горбуши из реки Эвкун на территории Ольского района, являющейся местом нереста. Незаконными действиями злоумышленник причинил ущерб водным запасам Российской Федерации на сумму более 3,2 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, суд города Магадана по иску прокурора принял решение о взыскании 3,2 млн рублей по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.
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