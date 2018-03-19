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Глава столичного управления СКР Александр Дрыманов явился в суд для допроса
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Глава столичного управления СКР Александр Дрыманов явился в суд для допроса 

pasmi.ru 3 часа назад
В Мосгорсуд в качестве свидетеля по делу о взятках среди высшего руководства Следственного комитета явился руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов. В суде свидетель заявил, что будет жаловаться генпрокурору на нарушения, допущенные при расследовании дела о взятках его коллег.
«Это мой гражданский долг»
О допросе свидетеля Дрыманова заявила сторона защиты экс-руководителя управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, которого судят за получение двух крупных взяток в валюте от связанных с криминальным миром бизнесменов. Первый эпизод касается получения Максименко $50 тысяч от предпринимателя Бадри Шенгелии, который взамен попросил возбудить уголовное дело в отношении следователей из Петербурга, изъявших у него ворованные часы; второй — громкого дела о получении рядом высокопоставленных офицеров СКР $500 тысяч от ресторатора Олега Шейхаметова, заплатившего за освобождение из тюрьмы криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.
Имя самого Дрыманова во время судебного процесса неоднократно упоминалось прокурором Борисом Локтионовым. Зачитывая материалы дела и показания одного из обвиняемых — бывшего замглавы столичного главка СКР Дениса Никандрова — прокурор косвенно обвинил свидетеля в получении взяток от последнего и причастности к взяткам его коллег.
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