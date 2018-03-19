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Двое жителей Хабаровска обокрали стройплощадку более чем на 700 тыс. рублей
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Двое жителей Хабаровска обокрали стройплощадку более чем на 700 тыс. рублей 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: letnews.ru
Жители Комсомольского района Хабаровска похитили строительные инструменты на сумму 729 тысяч рублей. Как сообщил портал Vostokmedia.com, полицейские уже задержали подозреваемых, против них следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража».
В дежурную часть районного отдела полиции обратился представитель строительной площадки. По словам мужчины, в лесном массиве деревни Верхняя Эконь пропали строительные материалы общей стоимостью больше 700 тысяч рублей.
Преступники совершили кражу принадлежавших организации гидравлической насосной станции, сварочного аппарата и бензопилы. Подозреваемыми оказались двое безработных жителей села Гайтер в Комсомольском районе. В настоящее время один из фигурантов дела находится в изоляторе временного содержания, а другой под подпиской о невыезде.
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