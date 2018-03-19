Двое жителей Хабаровска обокрали стройплощадку более чем на 700 тыс. рублей 

Жители Комсомольского района Хабаровска похитили строительные инструменты на сумму 729 тысяч рублей. Как сообщил портал Vostokmedia.com, полицейские уже задержали подозреваемых, против них следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража».
В дежурную часть районного отдела полиции обратился представитель строительной площадки. По словам мужчины, в лесном массиве деревни Верхняя Эконь пропали строительные материалы общей стоимостью больше 700 тысяч рублей.
Преступники совершили кражу принадлежавших организации гидравлической насосной станции, сварочного аппарата и бензопилы. Подозреваемыми оказались двое безработных жителей села Гайтер в Комсомольском районе. В настоящее время один из фигурантов дела находится в изоляторе временного содержания, а другой под подпиской о невыезде.