В Краснодаре начали проверку после ДТП с участием скорой

Полиция в Краснодаре начала проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи, сообщает «Юга.ру». Авария произошла на улице Российской. По предварительной информации, 31-летний водитель скорой выехал на встречную полосу и врезался в Mazda под управлением 28-летней женщины. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю , пострадали два человека, в том числе девятилетняя девочка. Ханты-Мансийск. Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень