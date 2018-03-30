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В Краснодаре начали проверку после ДТП с участием скорой
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В Краснодаре начали проверку после ДТП с участием скорой 

RT на русском 29 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Полиция в Краснодаре начала проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи, сообщает «Юга.ру». Авария произошла на улице Российской.
По предварительной информации, 31-летний водитель скорой выехал на встречную полосу и врезался в Mazda под управлением 28-летней женщины.
Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пострадали два человека, в том числе девятилетняя девочка.
Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
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