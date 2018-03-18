Борьба с коррупцией: итоги недели 12—18 марта

Главного следователя Москвы вызвали на допрос по делу о взятках его коллег

Экс-главе МУРа Виктору Трутневу вменили передачу $70 тысяч сотрудникам ФСБ

В Московском окружном военном суде рассмотрели жалобу на арест по делу о взятке генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева, в прошлом возглавлявшего МУР. Во время суда стали известны подробности уголовного дела, а также причины, по которым Трутнева отправили за решетку.

В деле Сулеймана Керимова появился еще один сенатор

Сто руководителей в Дагестане уличены в различных нарушениях

Материалы о различных нарушениях в Дагестане по итогам прокурорской проверки собрали более чем на сотню руководителей, сообщил на встрече с журналистами врио главы республики Владимир Васильев.

ФСБ уличила бывшего врио вице-премьера Дагестана в трате госсредств на обустройство личного объекта

Бывший врио вице-премьера правительства Дагестана Шамиль Исаев потратил 86 млн рублей госсредств на собственную турбазу, выяснило следствие.

Севастопольский морской завод, вероятно, попал под рейдерскую атаку силовиков

На руководство Севморзавода, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию , возбудили уголовное дело о растрате зарплатных средств. Размер ущерба, вменяемого фигурантам дела, не очень большой, а в ОСК и вовсе отрицают его наличие, в связи с чем другие участники судостроительной отрасли полагают, что действия силовиков могут носить рейдерский характер.

Генпрокуратура откопала на кладбищах 35 тысяч нарушений

В Генпрокуратуре отчитались о результатах проверки сферы похоронных услуг, инициированной по поручению президента. Сотрудники надзорного ведомства выявили около 35 тысяч нарушений законодательства, связанных с содержанием и использованием кладбищ, а также привлекли к ответственности более двух тысяч чиновников.

Захарченко намерен рассказать о преступлениях сотрудников ФСБ Обвиняемый в получении взяток бывший замначальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ, сообщил источник ТАСС , знакомый с ситуацией.

Следователи не нашли ВИП-камер в «Матросской тишине»

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1 «Матросская тишина» в связи с публикациями в СМИ о ВИП-камерах в следственном изоляторе

Минобороны : ради службы по контракту начали давать взятки

Россияне начали давать взятки, чтобы служить в Российской армии по контракту, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу

Осужденный за взятку крупный чиновник в ХМАО возглавил МУП Бывший вице-мэр Лангепаса по ЖКХ Андрей Миниахметов, которого ранее осудили за коррупцию и на два года отстранили от муниципальной службы, вскоре после вынесения приговора возглавил городское МУП «Тепловодоканал». Криминальное прошлое не стало для него препятствием.