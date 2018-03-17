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Избившей девочку в Харькове няне грозит наказание
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Избившей девочку в Харькове няне грозит наказание 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Няня из Харькова, избившая 14‐летнюю девочку, которая страдает детским церебральным параличом, будет привлечена к ответственности по статье «умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, сообщил «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникаций Национальной полиции Харьковской области.
Информация об избиении девочки, что зафиксировано на видеосъемке, внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины
— цитирует издание сообщение
пресс-службы
Женщина может быть оштрафована на сумму до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, привлечена к общественным работам на срок до двухсот часов или исправительным работам на срок до одного года.
В Краснодаре 34‐летнюю местную жительницу обвинили в убийстве девятимесячного младенца. Женщина договорилась с гражданкой Нигерии, что возьмет к себе на воспитание ее малыша за деньги. Однако свою зарплату няня так и не получила. По версии следствия, это и стало причиной убийства.
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