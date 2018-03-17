Избившей девочку в Харькове няне грозит наказание

Няня из Харькова , избившая 14‐летнюю девочку, которая страдает детским церебральным параличом, будет привлечена к ответственности по статье «умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины , сообщил «Укринформ» со ссылкой на отдел коммуникаций Национальной полиции Харьковской области.

Информация об избиении девочки, что зафиксировано на видеосъемке, внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины

— цитирует издание сообщение

пресс-службы

Женщина может быть оштрафована на сумму до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, привлечена к общественным работам на срок до двухсот часов или исправительным работам на срок до одного года.