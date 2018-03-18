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Страшная находка: в Перми в пакете для мусора обнаружили тело голой женщины
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Страшная находка: в Перми в пакете для мусора обнаружили тело голой женщины 

Свободная пресса 17 часов назад
Фото: В-курсе.ру
Тело голой женщины нашли в мусорном пакете в Перми. Жуткая находка была сделана в Мотовилихинском районе города, на территории микрорайона «Вышка-2». Труп погибшей был обнаружен 17 марта на улице Гашкова сотрудниками компании по сбору и вывозу бытовых отходов. По свидетельству очевидцев, тело женщины было расчленено.
«Взялись за мешок, а оттуда выпал труп. Женщина голая, голова вся в крови», — цитирует свидетеля происшествия «Рифей Пермь».
В региональном управлении СКР сообщили, что по подозрению в совершении убийства уже задержана знакомая погибшей. Сейчас сотрудники местных правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют причины, которые привели к смерти местной жительницы.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Московский суд санкционировал арест гражданина Грузии, задержанного по делу об убийстве, совершенном в 2013 году. 8 июня 2013 года у входа в кафе в Брюсовом переулке в ходе конфликта преступник нанес своему знакомому удар ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Потерпевший умер в больнице. Убийца был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
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