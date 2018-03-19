Соцсети: в Перми в подъезде дома найдено тело молодого человека 

В соцсетях появилась информация о том, что 18 марта утром в подъезде дома на Мира, 78 жильцы обнаружили тело молодого человека, висящее на перилах. Погибший был одет в домашние тапочки, голубые джинсы и чёрную толстовку.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Напомним, 17 марта в Перми было обнаружено тело женщины, завёрнутое в чёрный полиэтиленовый пакет. По горячим следам преступление удалось раскрыть, а подозреваемого преступника задержать.