Соцсети: в Перми в подъезде дома найдено тело молодого человека

В соцсетях появилась информация о том, что 18 марта утром в подъезде дома на Мира, 78 жильцы обнаружили тело молодого человека, висящее на перилах. Погибший был одет в домашние тапочки, голубые джинсы и чёрную толстовку.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов . Сейчас по факту случившегося проводится проверка.