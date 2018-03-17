Водители в КЧР фальсифицируют аварии ради страховых выплат

Уголовное дело против участников подозрительного ДТП возбуждено в Черкесске по заявлению автостраховщика, сообщили STAV.AIF.RU в республиканском МВД

Водителей подозревают в хищении чужого имущества с помощью обмана в страховом случае, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемые сообщили в страховую компанию об аварии с участием Лады Приоры и Haima 3 12 декабря прошлого года на пересечении улиц Подгорная и Шоссейная в Черкесске. Проверка оказала, что их информация не соответствует действительности. 16 марта возбуждено уголовное дело.

В тот же день полиция Черкесска зарегистрировала еще три обращения от страховых компаний, которые подозревают своих клиентов в фальсификации ДТП ради получения страховых выплат. Проводятся проверки.