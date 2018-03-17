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Хулиган, угрожавший сотрудникам магазина в Курганинске пневматическим пистолетом, может получить до 5 лет лишения свободы
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Хулиган, угрожавший сотрудникам магазина в Курганинске пневматическим пистолетом, может получить до 5 лет лишения свободы 

Новая Кубань 20 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 марта — Новая Кубань. Предварительное расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя г. Курганинска по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» завершено, дело передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Курганинске в продуктовый магазин ворвался мужчина и начал, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, требовать продать ему алкоголь и отвезти его домой. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину.
Экспертиза показала, что его оружие является пневматическим пистолетом. Своё поведение мужчина объяснил своим состоянием — в момент правонарушения он был пьян.
Сейчас дело передано в суд. 39-летнему местному жителю грозит до 5 лет лишения свободы.
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