Хулиган, угрожавший сотрудникам магазина в Курганинске пневматическим пистолетом, может получить до 5 лет лишения свободы

Ранее СМИ сообщали о том, что в Курганинске в продуктовый магазин ворвался мужчина и начал, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, требовать продать ему алкоголь и отвезти его домой. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину.

Экспертиза показала, что его оружие является пневматическим пистолетом. Своё поведение мужчина объяснил своим состоянием — в момент правонарушения он был пьян.

Сейчас дело передано в суд. 39-летнему местному жителю грозит до 5 лет лишения свободы.