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В украинской полиции рассказали об активной борьбе с ОПГ
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В украинской полиции рассказали об активной борьбе с ОПГ 

RT на русском 20 часов назад
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что правоохранительные органы страны за первые два месяца 2018 года прекратили деятельность 60 организованных преступных групп (ОПГ), что на 42% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В целом же полиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60 организованных групп и преступных организаций. Это на 42% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года», — отметили в полиции.
По словам Аброськина, правоохранители также пресекли деятельность девяти бандгруппировок, в то время как в прошлом году за аналогичной период они разоблачили и задержали членов лишь двух таких банд.
Вместе с этим он добавил, что в 2018 году полицейскими раскрыто 565 преступлений, совершённых в составе организованных групп и преступных организаций.
В декабре глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о том, какое преступление в стране в 2017 году совершали чаще всего.
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