В Ставрополе женщина пойдёт под суд за неукраденную шубу

Вещи ставропольчанки, обвинившей бывшего сожителя в краже, нашлись в её квартире, сообщили STAV.AIF.RU в краевом управлении МВД России

Женщина утверждала, что мужчина похитил ювелирные украшения, компьютерную технику и шубу из ценного меха на общую сумму около 250 тыс. рублей.

Дознаватели выяснили, что донос был ложным. Заявительница оговорила мужчину из-за конфликта между ними. Якобы пропавшее имущество обнаружили у неё дома. Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложный донос». Мстительнице грозит до двух лет лишения свободы.