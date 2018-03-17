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У жителя Воронежской области изъяли оружие и боеприпасы
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У жителя Воронежской области изъяли оружие и боеприпасы 

RT на русском 19 часов назад
Фото: Новости Воронежа
У 52-летнего жителя села Сончино изъяли оружие и боеприпасы, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области. Сотрудники правоохранительных органов получили оперативные данные о том, что ранее не судимый мужчина нелегально хранит у себя винтовку.
В результате обыска было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие, хранившееся в сарае среди садового инвентаря. В ящике в гараже обнаружено 47 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм.
Как заявил владелец в отделе полиции, винтовка досталась ему от отца, а патроны он нашёл около пруда.
Заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Местному жителю грозит до четырёх лет лишения свободы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что у жителя Подмосковья после пожара нашли четыре автомата и два пистолета-пулемёта.
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