У жителя Воронежской области изъяли оружие и боеприпасы

В результате обыска было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие, хранившееся в сарае среди садового инвентаря. В ящике в гараже обнаружено 47 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм.

Как заявил владелец в отделе полиции, винтовка досталась ему от отца, а патроны он нашёл около пруда.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Местному жителю грозит до четырёх лет лишения свободы.