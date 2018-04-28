Приморец «кинул» пенсионерку на миллион рублей 

В Находке суд рассмотрит уголовное дело о хищении у пенсионерки более миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края. Прокуратурой Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант узнал о наличии у его знакомой пенсионерки крупной суммы, которую она получила от продажи квартиры. Тогда он решил похитить эти деньги. Мужчина вступил в сговор с работницей одного из отделений банка, так как она имела доступ к счетам клиентов. Девушка использовала логин и пароль пенсионерки для переводов денег со счёта потерпевшей на банковские карты мошенников. Злоумышленники действовали на протяжении нескольких месяцев 2017 года. В результате пенсионерка потеряла более 1 миллиона рублей. Потери возместил банк. Уголовное дело в отношении мужчины в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Учитывая, что вторая фигурантка нарушила ранее избранную ей меру пресечения и скрылась от органа предварительного расследования, материалы дела в отношении неё выделены в отдельное производство, женщина объявлена в федеральный розыск. Читайте самые интересные новости Приморья в Telegram-канале РИА VladNews
Это неполный текст новости