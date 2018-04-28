Ещё
Приморец «кинул» пенсионерку на миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморец «кинул» пенсионерку на миллион рублей 

Vladnews.ru 6 часов назад
В Находке суд рассмотрит уголовное дело о хищении у пенсионерки более миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края. Прокуратурой Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант узнал о наличии у его знакомой пенсионерки крупной суммы, которую она получила от продажи квартиры. Тогда он решил похитить эти деньги. Мужчина вступил в сговор с работницей одного из отделений банка, так как она имела доступ к счетам клиентов. Девушка использовала логин и пароль пенсионерки для переводов денег со счёта потерпевшей на банковские карты мошенников. Злоумышленники действовали на протяжении нескольких месяцев 2017 года. В результате пенсионерка потеряла более 1 миллиона рублей. Потери возместил банк. Уголовное дело в отношении мужчины в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Учитывая, что вторая фигурантка нарушила ранее избранную ей меру пресечения и скрылась от органа предварительного расследования, материалы дела в отношении неё выделены в отдельное производство, женщина объявлена в федеральный розыск. Читайте самые интересные новости Приморья в Telegram-канале РИА VladNews
Это неполный текст новости
Vladnews.ru: последние новости
Убийца друга отправится в тюрьму во Владивостоке Предприниматель Владивостока за взятку получил штраф 500 тысяч рублей Учебный центр Владивостока за взятку лишится 20 миллионов рублей
Комментарии  Ещё 108 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян218
Анонсировано повышение пенсионного возраста503
Известный режиссер разбился в ДТП14
Лавров сделал заявление года126
Медведев высказался об уходе на отдых260
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение