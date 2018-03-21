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В Сочи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере
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В Сочи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Югополис
В Сочи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Согласно версии следствия, 40-летний мужчина предложил застройщику выдать документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. За это он попросил 6,3 млн рублей.
При этом подозреваемый не являлся сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не мог предоставить такие бумаги.
Представители УФСБ России по региону задержали мужчину во время передачи денег. В настоящее время фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми вынесли приговор экс-ректору ПГФА по делу о хищении 25 млн рублей.
RT на русском: последние новости
Источник: задержан замглавы УФССП по Республике Татарстан Вор пытался обмануть камеру наблюдения и стал звездой интернета На Урале вынесли приговор по делу об убийстве из-за квартиры
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