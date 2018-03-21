В Сочи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере 

В Сочи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Согласно версии следствия, 40-летний мужчина предложил застройщику выдать документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. За это он попросил 6,3 млн рублей.
При этом подозреваемый не являлся сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не мог предоставить такие бумаги.
Представители УФСБ России по региону задержали мужчину во время передачи денег. В настоящее время фигурант находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми вынесли приговор экс-ректору ПГФА по делу о хищении 25 млн рублей.