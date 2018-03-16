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Демьян Кудрявцев счёл неуместным возбуждение СК РФ дела об убийстве Глушкова
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Демьян Кудрявцев счёл неуместным возбуждение СК РФ дела об убийстве Глушкова 

Говорит Москва 18 часов назад
Об этом Демьян Кудрявцев рассказал радиостанции «Говорит Москва».
«Я думаю, что это связано с тем, что Следственным комитетом полностью решена задача по искоренению преступности на территории Российской Федерации. И в связи с тем, что его компетенция в области решения любых проблем и поиска любых преступников абсолютно доказана, Следственный комитет начинает помогать другим странам в решении их проблем. Это можно только приветствовать».
Кудрявцев призвал не делать выводов о причинах смерти Николая Глушкова до публикации результатов расследования правоохранительных органов Британии.
«В отличие от Следственного комитета я не являюсь специалистом, поэтому хочу дождаться заключения английских коронеров и судмедэкспертов, которые в отличие от меня и Следственного комитета всё-таки на месте были и которые обычно в течение двух-трёх недель выносят абсолютно публично своё резюме. Если бы меня спросили серьёзно, я что я по этому поводу думаю, я бы посоветовал Следственному комитету тоже дождаться этих результатов. Тем более что никаких других способов провести настоящие следственные действия в пригороде Лондона, у Следственного комитета нет».
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Лондоне бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Глушков скончался 12 марта в столице Великобритании, где он жил с 2010 года. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота».
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