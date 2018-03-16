Демьян Кудрявцев счёл неуместным возбуждение СК РФ дела об убийстве Глушкова

«Я думаю, что это связано с тем, что Следственным комитетом полностью решена задача по искоренению преступности на территории Российской Федерации . И в связи с тем, что его компетенция в области решения любых проблем и поиска любых преступников абсолютно доказана, Следственный комитет начинает помогать другим странам в решении их проблем. Это можно только приветствовать».

Кудрявцев призвал не делать выводов о причинах смерти Николая Глушкова до публикации результатов расследования правоохранительных органов Британии.

«В отличие от Следственного комитета я не являюсь специалистом, поэтому хочу дождаться заключения английских коронеров и судмедэкспертов, которые в отличие от меня и Следственного комитета всё-таки на месте были и которые обычно в течение двух-трёх недель выносят абсолютно публично своё резюме. Если бы меня спросили серьёзно, я что я по этому поводу думаю, я бы посоветовал Следственному комитету тоже дождаться этих результатов. Тем более что никаких других способов провести настоящие следственные действия в пригороде Лондона, у Следственного комитета нет».