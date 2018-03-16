Мать и ее беременная дочка пытались сбыть гашиш в Москве, но были схвачены 

В столице суд рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летней женщины и ее 28-летней беременной дочери, обвиняемых в сбыте гашиша на территории Москвы.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, Головинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц Чебоксар — матери и дочери.
Следственными органами злоумышленницы обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Следствием было установлено, что 27 ноября 2017 года женщины приобрели через тайник-закладку более 597 грамм гашиша на территории Солнечногорского района Подмосковья. Преступницы расфасовали наркотики по пакетикам и хранили в своей квартире в Долгопрудном.
Но сбыть гашиш злоумышленницы не успели, так как 2 декабря их поймали стражи порядка. В ходе досмотра у них изъяли 60 пакетиков с наркотиками массой более 500 грамм. Остальную партию наркотиков у них изъяли по месту проживания.
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