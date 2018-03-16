Сбежавший в Индию житель Уфы предстанет перед судом за убийство пятилетней давности

Пять лет назад уроженец Нефтекамска Руслан Саяхов , проживавший в Уфе , убил свою 24‐летнюю знакомую. Как написал портал Mkset.ru, все это время мужчина скрывался, но недавно его нашли на Гоа.

Следствие установило, что в 2012 году молодой человек попросил свою знакомую помочь ему с уборкой. Он нанес девушке ножевое ранение в шею, вследствие чего она умерла. После злоумышленник отвез ее тело в лес Чишминского района и сжег труп, а затем по путевке отправился на Гоа. Останки пострадавшей обнаружил местный житель, заявивший об этом в полицию.

Погибшей оказалась Вера Фокина. Дело о ее убийстве прогремело на всю республику и освещалось в одном из сюжетов федерального канала.