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Сбежавший в Индию житель Уфы предстанет перед судом за убийство пятилетней давности
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Сбежавший в Индию житель Уфы предстанет перед судом за убийство пятилетней давности 

360tv.ru 19 часов назад
Пять лет назад уроженец Нефтекамска Руслан Саяхов, проживавший в Уфе, убил свою 24‐летнюю знакомую. Как написал портал Mkset.ru, все это время мужчина скрывался, но недавно его нашли на Гоа.
Следствие установило, что в 2012 году молодой человек попросил свою знакомую помочь ему с уборкой. Он нанес девушке ножевое ранение в шею, вследствие чего она умерла. После злоумышленник отвез ее тело в лес Чишминского района и сжег труп, а затем по путевке отправился на Гоа. Останки пострадавшей обнаружил местный житель, заявивший об этом в полицию.
Погибшей оказалась Вера Фокина. Дело о ее убийстве прогремело на всю республику и освещалось в одном из сюжетов федерального канала.
Саяхова объявили в международный розыск и задержали в Индии спустя пять лет после совершения им преступления. Преступник не признал свою вину и рассказал, что в день преступления был в состоянии наркотического опьянения. В течение этих пяти лет молодой человек работал инструктором по йоге.
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