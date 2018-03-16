Мать и дочь из Чебоксар предстанут перед судом в Москве по делу о сбыте партии гашиша

Головинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении женщины и ее дочери, обвиняемых в сбыте гашиша на территории столицы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Головинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительниц Чебоксар — матери и дочери 47 и 28 лет. Следственными органами они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей.

По версии следствия, 27 ноября 2017 г. женщина вместе со своей беременной дочерью на территории Солнечногорского района Подмосковья приобрели через тайник-закладку более 597 г. гашиша, расфасовали в 65 пакетов и хранили в своей квартире в Долгопрудном

Сбыть гашиш обвиняемые не успели: 2 декабря их задержали сотрудники полиции в районе Ленинградского шоссе. В ходе досмотра у них изъяли 60 пакетиков с наркотиками массой более 500 г. Остальную партию наркотиков у обвиняемых изъяли по месту проживания.