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В Петербурге отпустили строителя «Крестов-2», обвиненного в растрате
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В Петербурге отпустили строителя «Крестов-2», обвиненного в растрате 

АиФ Санкт-Петербург 20 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге выпустили из-под домашнего ареста подозреваемого в растрате при строителя «Крестов-2», сообщает REGNUM.
Петроградский районный суд решил выпустить экс гендиректора компании, занимавшейся строительством нового СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге из под домашнего ареста. Мужчина отпущен под залог в 3 миллиона рублей.
Напомним, Виктор Кудрин был задержан по подозревают в многомиллионном хищении в марте 2017 года. С 2007-го по 2015-ый год от УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти
По версии следствия, он похитил свыше 56,6 млн из этой суммы. Ему вменяют в вину преступления по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и растрата.
По некоторым данным, Кудрин заключил сделку со следствием. Он дал показания против фигурантов других уголовных дел, касающихся строительства «Крестов». Мера пресечения с домашнего ареста на залог была изменена на основании ходатайства следствия.
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