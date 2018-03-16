В Петербурге отпустили строителя «Крестов-2», обвиненного в растрате

Санкт-Петербурге выпустили из-под домашнего ареста подозреваемого в растрате при строителя «Крестов-2», сообщает REGNUM

Петроградский районный суд решил выпустить экс гендиректора компании, занимавшейся строительством нового СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге из под домашнего ареста. Мужчина отпущен под залог в 3 миллиона рублей.

Напомним, Виктор Кудрин был задержан по подозревают в многомиллионном хищении в марте 2017 года. С 2007-го по 2015-ый год от УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По версии следствия, он похитил свыше 56,6 млн из этой суммы. Ему вменяют в вину преступления по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и растрата.

По некоторым данным, Кудрин заключил сделку со следствием. Он дал показания против фигурантов других уголовных дел, касающихся строительства «Крестов». Мера пресечения с домашнего ареста на залог была изменена на основании ходатайства следствия.