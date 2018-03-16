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СК возбудил дело об убийстве соратника Березовского
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СК возбудил дело об убийстве соратника Березовского 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки России Юлии Скрипаль, … а также об убийстве гражданина России Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК России", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что российская сторона готова к совместной работе с компетентными органами Великобритании.
Николай Глушков скончался 13 марта 2018 года в Лондоне на 69-м году жизни. Британские СМИ сообщили, что расследованием его смерти занимается антитеррористический отдел полиции. Россия официально запросила у Великобритании информацию об обстоятельствах Глушкова.
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