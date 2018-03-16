Суд взыскал с МВД 200 тысяч рублей в пользу казанца, который после удара полицейского лишился возможности иметь детей

В апреле 2016 года командир отдела полка патрульно-постовой службы УМВД по Казани Марат Гараев нанес 33-летнему потерпевшему 7 ударов ногой в пах. После этого полицейский применил против задержанного газовый баллончик, передает правозащитная организация «Зона права».

В итоге мужчине был причинен тяжкий вред здоровью по признаку потери какого-либо органа или утраты органом его функций. Впоследствии потерпевший был прооперирован. Суд признал Марата Гараева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно. После апелляции потерпевшего Верховный суд Татарстана ужесточил наказание в отношении экс-полицейского и приговорил его к аналогичному сроку в колонии общего режима

Решением Приволжского районного суда, МВД РФ обязано выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей. По данным правозащитной организации «Зона права», изначально мужчина требовал в качестве компенсации 750 тысяч рублей. В ответ на это представитель МВД РФ попросил не удовлетворять иск, поскольку удар правоохранителя, по его мнению, не нанес вреда здоровью задержанного.

Адвокат потерпевшего сообщил, что они намерены в ближайшее время обжаловать решение райсуда в Верховном суде Татарстана.