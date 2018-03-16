Самарский водитель «Почты России» признан виновным в хищении посылок из интернет-магазинов 

На пути из сортировочного центра к почтовому отделению мужчина вскрыл посылки с сотовыми телефонами и присвоил гаджеты.
Осенью прошлого года сотрудник ФГУП «Почта России» во время работы похитил из ввереных ему посылок два смартфона, сообщает прокуратура Самарской области. Мужчина забрал почтовые отправления из сортировочного центра и должен был доставить их в почтовые отделения. Однако суд установил, что водитель, находясь в служебном автомобиле, вскрыл две посылки со смартфонами из интернет-магазинов. Телефоны мужчина решил присвоить. Материальный ущерб оценен в 14 тысяч рублей. 30-летний житель Самары, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, признан судом виновным в хищении ввереного ему чужого имущества. Мужчине назначили четыре месяца исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработка в пользу государства условно и испытательный срок в полгода.