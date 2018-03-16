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Вандал осквернил Свято‐Никольский храм в Архангельской области
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Вандал осквернил Свято‐Никольский храм в Архангельской области 

360tv.ru 22 часа назад
Житель Архангельской области осквернил Свято‐Никольский храм, после чего 19‐летнего вандала задержали сотрудники полиции. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Молодой человек нарисовал оскверняющий символ на стене
Свято-Никольского
храма в Архангельске.
Злоумышленника задержали, у него было изъято несколько баллонов с краской, которые предположительно использовались при совершении противоправных действий
УМВД РФ по Архангельской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Неизвестные демонтировали и похитили бюст Леси Украинки с фасада дома в Киеве, где проживала известная поэтесса. Представители музея выразили «слабую надежду», что полиция найдет пропажу.
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