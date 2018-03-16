Вандал осквернил Свято‐Никольский храм в Архангельской области

Житель Архангельской области осквернил Свято‐Никольский храм, после чего 19‐летнего вандала задержали сотрудники полиции. Об этом сообщило ИА FlashNord.

Молодой человек нарисовал оскверняющий символ на стене

Свято-Никольского

Злоумышленника задержали, у него было изъято несколько баллонов с краской, которые предположительно использовались при совершении противоправных действий

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».