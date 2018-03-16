Вандал осквернил Свято‐Никольский храм в Архангельской области 

Житель Архангельской области осквернил Свято‐Никольский храм, после чего 19‐летнего вандала задержали сотрудники полиции. Об этом сообщило ИА FlashNord.
Молодой человек нарисовал оскверняющий символ на стене
Свято-Никольского
храма в Архангельске.
Злоумышленника задержали, у него было изъято несколько баллонов с краской, которые предположительно использовались при совершении противоправных действий
Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Неизвестные демонтировали и похитили бюст Леси Украинки с фасада дома в Киеве, где проживала известная поэтесса. Представители музея выразили «слабую надежду», что полиция найдет пропажу.