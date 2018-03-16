«В связи с особой сложностью расследования». В Челябинске продлили арест экс-следователя Козлова 

«Следователь обратился с ходатайством о продлении срока содержания под стражей на один месяц двое суток, обосновывая продление невозможностью закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемого под стражей, особой сложностью расследования уголовного дела и отсутствием оснований для изменения ему меры пресечения. В судебном заседании прокурор ходатайство поддержал», — рассказала помощник председателя Центрального районного суда Оксана Корчагина.
Обвиняемый и его адвокат просили сменить меру пресечение на домашний арест или залог. Однако суд установил, что бывшие коллеги Козлова не затягивают расследование — дело уже насчитывает семь томов, продолжается работа со свидетелями, прочие процессуальные действия, поэтому их требования обоснованны. При этом сам экс-следователь нигде не работает, не живет по прописке и не имеет детей. Кроме того, у обвиняемого есть соблазн побега — ему грозит серьезное наказание за преступление против госвласти. В итоге в СИЗО экс-силовик останется еще до 23 апреля.
Напомним, Александр Козлов был задержан в июле 2017 года по подозрению в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Дело Козлова связывают с «уголовкой» в отношении бывшего топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Василия Прокопенко, над которой экс-следователь работал до задержания.