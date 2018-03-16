«В связи с особой сложностью расследования». В Челябинске продлили арест экс-следователя Козлова

«Следователь обратился с ходатайством о продлении срока содержания под стражей на один месяц двое суток, обосновывая продление невозможностью закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемого под стражей, особой сложностью расследования уголовного дела и отсутствием оснований для изменения ему меры пресечения. В судебном заседании прокурор ходатайство поддержал», — рассказала помощник председателя Центрального районного суда Оксана Корчагина.