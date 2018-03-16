Бывшего главу Московского уголовного розыска выпустили из СИЗО

Отбывать арест обвиняемый будет в квартире бывшей жены на Люблинской улице в столице.

Генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева следствие считает виновным в получении взятки.