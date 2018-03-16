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Бывшего главу Московского уголовного розыска выпустили из СИЗО
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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

Бывшего главу Московского уголовного розыска выпустили из СИЗО 

Говорит Москва 16 марта 2018
Отбывать арест обвиняемый будет в квартире бывшей жены на Люблинской улице в столице.
Генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева следствие считает виновным в получении взятки.
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