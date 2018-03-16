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Бывшего главу Московского уголовного розыска выпустили из СИЗО
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Бывшего главу Московского уголовного розыска выпустили из СИЗО
Говорит Москва
16 марта 2018
Комментарии
Отбывать арест обвиняемый будет в квартире бывшей жены на Люблинской улице в столице.
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