В Казани мужчине, которому полицейский отбил гениталии, выплатят 200 тысяч рублей компенсации

16 марта Приволжский районный суд Казани Татарстане распорядился взыскать с МВД РФ 200 тысяч рублей в пользу мужчины, который лишился возможности иметь детей после удара в пах. Эту травму ему нанес страж порядка, сообщает

"Зона права"

со ссылкой на юриста Андрея Сучкова , представляющего интересы потерпевшего.

В апреле 2016 года командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД по Казани Марат Гараев из мести повалил 33-летнего мужчину на землю и ударил его ногой, обутой в обувь, в пах. Затем старшина полиции нанес еще 6 ударов по различным частям тела и применил специальное газовое средство.

Избитого мужчину пришлось срочно прооперировать. Его здоровью был причинен тяжкий вред. Потерпевший лишился репродуктивной способности.

Полицейский Гараев, кастрировавший гражданина, подорвал авторитет правоохранительных органов, заявили в Следственном комитете . Но свою вину сотрудник МВД не признал.

В июле 2017 года Приволжский районный суд Казани признал Марата Гараева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий и назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно. Ему также запретили работать в правоохранительных органах в течение 2 лет и 9 месяцев.

В сентябре по инициативе потерпевшего Верховный суд Татарстана ужесточил наказание для Гараева, отправив его на 4,5 года в колонию общего режима . Экс-полицейского взяли под стражу в зале суда.

В исковом заявлении пострадавший также просил взыскать с МВД РФ 750 тысяч рублей в счет компенсации физических и нравственных страданий. Эта сумма основана на решениях ЕСПЧ по схожим делам.

В ходе заседания прокурор заявил, что иск должен быть удовлетворен частично и не более чем на 250 тысяч рублей. Представитель МВД не оспаривал обвинительный приговор в отношении полицейского, но просил учесть его положительные характеристики. В ведомстве также настаивали на том, что вред здоровью пострадавшего «не нанесен».

Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» и Казанским правозащитным центром, намерен добиваться увеличения размера компенсации. «Безусловно, мы будем обжаловать эту мизерную компенсацию за тяжкий вред здоровью в Верховном суде Татарстана», — сказал юрист, комментируя решение российской Фемиды.