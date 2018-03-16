Двоих жителей Волгоградской области осудили за финансирование террористов 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда два жителя Волгоградской области признаны виновными в финансировании международных террористов, действующих на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба военного суда.
"Суд признал убедительными представленные доказательства в том, что жители Волгоградской области Казбек Басаев и Руслан Таймысханов перевели почти 200 тыс. рублей на нужды незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (запрещены в РФ), действующих на территории Сирийской Арабской Республики", — отметил представитель пресс-службы.
В частности, 4 и 20 мая 2014 года в Волгограде и Грозном Бачаев через безналичные платежные системы перевел более 30 тыс. рублей на банковскую карту участниками НВФ. В апреле 2015 года в хуторе Шебалино Октябрьского района Волгоградской области он и Таймысханов также собрали и перевели международным террористам почти 24 тыс. рублей, а в январе 2016 года — ещё 140 тыс. рублей.
Приговором военного суда оба признаны виновными в финансировании терроризма, Басаев осужден на девять лет лишения свободы, а Таймысханов — на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.