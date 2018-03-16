В Кировской области вынесли приговор по делу о краже 1 млн рублей из отделения почты 

В Кировской области вынесли приговор в отношении 20-летнего мужчины, который украл 1 млн рублей из отделения почты. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на прокуратуру региона. Преступление было совершено в ночь на 4 ноября 2017 года в посёлке Верхошижемье. Украденные средства предназначались для выплаты пенсий.
При расследовании уголовного дела выяснилось, что подозреваемый причастен ещё к трём кражам. Он украл вещи на 70 тыс. рублей.
Суд приговорил молодого человека к 2,5 годам колонии общего режима. В законную силу вердикт пока не вступил.
Ранее Nation News сообщало, что в Самаре возбудили уголовное дело из-за кражи саженцев хвойных деревьев.