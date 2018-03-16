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Верховный Суд РФ оставил убийцу из Магнитогорска в колонии на 16,5 лет
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Верховный Суд РФ оставил убийцу из Магнитогорска в колонии на 16,5 лет 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор жителю Магнитогорска, осуждённому на 16,5 лет за убийство знакомого из корыстных побуждений, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.
Осенью прошлого года присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт Андрею Александрову на заседании Челябинского облсуда. Гособвинитель представил убедительные доказательства того, что в сентябре 2015 года житель Магнитогорска двумя ударами топора по голове убил своего приятеля. Сделал это мужчина после того, как решил не возвращать приятелю 1,2 млн рублей за купленную у того квартиру.
«Под предлогом деловой поездки, он привёз потерпевшего в Башкирию, в безлюдное место в лесу, где на глазах своей сожительницы, причинил ему смерть. Труп скрыл в овраге, — уточнили в надзорном ведомстве. — Спустя семь месяцев в ходе осмотра места происшествия удалось обнаружить лишь ногтевую пластину потерпевшего и фрагменты его одежды».
Южноуралец отрицал свою причастность к совершению преступления и, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал судебное решение в Верховный Суд России. Однако апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения.
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