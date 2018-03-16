Верховный Суд РФ оставил убийцу из Магнитогорска в колонии на 16,5 лет

Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор жителю Магнитогорска , осуждённому на 16,5 лет за убийство знакомого из корыстных побуждений, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры Осенью прошлого года присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт Андрею Александрову на заседании Челябинского облсуда. Гособвинитель представил убедительные доказательства того, что в сентябре 2015 года житель Магнитогорска двумя ударами топора по голове убил своего приятеля. Сделал это мужчина после того, как решил не возвращать приятелю 1,2 млн рублей за купленную у того квартиру. «Под предлогом деловой поездки, он привёз потерпевшего в Башкирию , в безлюдное место в лесу, где на глазах своей сожительницы, причинил ему смерть. Труп скрыл в овраге, — уточнили в надзорном ведомстве. — Спустя семь месяцев в ходе осмотра места происшествия удалось обнаружить лишь ногтевую пластину потерпевшего и фрагменты его одежды». Южноуралец отрицал свою причастность к совершению преступления и, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал судебное решение в Верховный Суд России. Однако апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения.