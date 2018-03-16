Тюремщик продал заключенному 30 литров спирта

Осужденный приговорен к 1,5 годам условного срока за злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Кроме того, суд запретил обвиняемому два года занимать должности в правоохранительных органах и органах уголовно-исполнительной системы.

Следствие и суд установили, что в ноябре-декабре 2017 года сотрудник колонии пронес на территорию учреждения 27 сотовых телефонов, зарядные устройства к ним, а также четыре канистры этилового спирта общим объемом 30 литров, которые продал одному из заключенных за 109 тысяч рублей.